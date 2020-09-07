Son dakika haber: Rusya'da dağda mahsur kalan 8'i çocuk 11 turist kurtarıldı

Rusya'nın Soçi kenti yakınlarındaki dağlık bölgede kaybolan 8'i çocuk 11 turist, arama çalışmalarının ardından bulunarak kurtarıldı. O anlara dair görüntüler ise Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden 6 Eylül akşamı Estosadok bölgesindeki dağlık bölgeye giden 8'i çocuk 11 turist, ormanlarla kaplı dağlık bölgede kayboldu. Grubun kaybolduğu anlaşılınca Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), arama kurtarma çalışmalarına başlayarak saatler süren çabaların ardından turistleri kurtardı.

"ÇİLEK YEDİK, YAĞMURLUKLARIMIZDA UYUDUK"Kurtarılan turistlerden birinin Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Yola çıktıktan bir süre şaşırdık ve yanlış bir yola girdik. Sonra kaybolduk. Yiyeceğimiz yoktu, gün boyunca ağaçlardan ve çalılardan topladığımız meyveleri yedik. Çadırlarımız da yoktu bu yüzden yağmurluklarımıza sarınarak uyuduk" ifadelerini kullandı. Turistlerin, yola çıkmadan önce Rusya İçişleri Bakanlığı 'nı bilgilendirmediği belirtildi.HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

EMERCOM yetkilileri, arama kurtarma ekiplerini ve bir helikopteri bölgeye sevk etti. Saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından 8'i çocuk 11 turist kurtarıldı.