Rusya'da fünikülere takılan acemi kayakçının zor anları kamerada - Son Dakika

Rusya'da fünikülere takılan acemi kayakçının zor anları kamerada
23.12.2020 11:51
Rusya'da fünikülerden birine takılarak baş aşağı düşen acemi kayakçının yadımına arkadaşları koştu.
– Rusya
'da fünikülerden birine takılarak baş aşağı düşen acemi kayakçının yadımına arkadaşları koştu.
Rusya'nın en popüler kayak merkezlerinden biri olan Şeregeş'e giden bir grup kayakçının kayak keyfi kabusa döndü. Kayak takımı ile fünikülerden birine binen acemi kayakç asılı kaldı. Acemi kayakçının imdadına arkadaşları yetişti. Fünikülerden baş aşağı asılı kalan kişiyi güvenle indirmek için yere bir mat serildi. Baş aşağı düşen kayakçının görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
- Rusya
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