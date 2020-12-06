Rusya'da havai fişek fabrikasında patlama - Son Dakika

Rusya'da bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne bağlı Rostov On-Don şehrinde sabah saatlerinde bir havai fişek fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile fabrikada bulunan havai fişekler patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının sabah saat 06.30 sularında başladığı ve hafta sonu olması nedeniyle fabrikada üretim yapılmadığı ifade edildi. Bakanlık, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Bakanlık, havai fişek fabrikasındaki yangının patlamalar nedeniyle uzun uğraşlar sonucu ancak öğleden sonra kontrol altına alındığını ifade etti. Fabrika yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında çevrede yaşayanların evlerinden çıkmaması için sürekli uyarılar yapıldı. Fabrikadaki patlamalar nedeniyle çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, havai fişek fabrikasındaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuruldu.

(Erhan Altıparmak/İHA)