Rusya'da Kristina Isaeva isimli kadın, bir gölde hidro uçuş yaptığı sırada 3 takla attı. O anlar kameraya yansıdı.Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Kristina Isaeva adlı kadın, Moskova'da bir gölde hidro uçuş yaptığı sırada 3 takla attı. O anlar kameraya yansıdı. Yerel medyaya konuşan Isaeva'nın 'Rusya'da böyle numaralar yapabilen tek kişi benim ve Moskova'da düzenlenen uluslararası FlyFest 2019 yarışmasında ikinci oldum. 'Pro' kategorisindeydi ve 13 erkekle yarışıyordum? ifadelerini kullandığı belirtildi.

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