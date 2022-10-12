Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili Rusya'da 8 kişinin gözaltına alındığını açıklandı - Son Dakika
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Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili Rusya'da 8 kişinin gözaltına alındığını açıklandı

12.10.2022 10:14

Ukrayna, Rusya için büyük stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü'nü bombalamış ve Rusya da intikam için Kiev'i yangın yerine çevirmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şahıslardan 5'inin Rus vatandaşı olduğu, patlayıcının Ukrayna'nın Odessa kentinden Bulgaristan, Gürcistan ve Ermenistan üzerinden Rusya'ya getirildiği belirtildi.

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde, hafta sonu bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

RUSYA İÇİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, köprüdeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını vererek, Kerç Boğazı'ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzalamıştı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı. Putin'in 2018'de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.

Rusya'da Kerç Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

İNTİKAM İÇİN KİEV'İ BOMBALADILAR

Rusya ise köprünün intikamını almak için Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombardımana tuttu. Şehir yangın yerine dönerken saldırılarda çok sayıda insan öldü, bir o kadarı da yaralandı.

UKRAYNA İSTİHBARATINI SUÇLADILAR

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada ise Rusya ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasındaki köprüde geçen hafta meydana gelen patlamanın Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğünce (GUR) organize edildiği belirtildi.

ODESSA'DAN YOLA ÇIKMIŞLAR

Açıklamada, "Olayda yer alan 5 Rus vatandaşı, 3 Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı gözaltına alındı. Terör saldırısının hazırlık sürecinde yer alan 12 suç ortağı tespit edildi." ifadesi kullanıldı. Bu kişilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı açıklamada, patlayıcının, Ukrayna'nın Odessa kentinden yola çıkılarak Bulgaristan, Gürcistan ve Ermenistan üzerinden Rusya'ya getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi.

YORUMLAR
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Ukrayna'da Zelena Dolyna köyü, Rus güçlerinden geri alındı Ukrayna'da Zelena Dolyna köyü, Rus güçlerinden geri alındı Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi
Kaynak: AA

Ukrayna, Kırım, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili Rusya'da 8 kişinin gözaltına alındığını açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili Rusya'da 8 kişinin gözaltına alındığını açıklandı - Son Dakika
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