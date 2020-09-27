Son dakika haber | Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 151 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haber | Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 151 bini geçti

Son dakika haberi... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 151 bin 438'e, ölü sayısı 20 bin 324'e yükseldi.

Son dakika haber | Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 151 bini geçti, System.String[]

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 151 bin 438'e, ölü sayısı 20 bin 324'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 867 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 151 bin 438'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 99 artarak 20 bin 324'e, iyileşen sayısı 3 bin 68 artarak 943 bin 218'e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 26,4'ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 16 artarak 285 bin 776'ya, ölü sayısı 18 artarak 5 bin 164'e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 45 milyon 100 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 151 bini geçti - Son Dakika

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