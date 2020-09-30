Son dakika haber... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 176 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 176 bin 286'ya, ölü sayısı ise 20 bin 722'ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 481 kişi virüse yakalandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 176 bin 286'ya çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 177 artarak 20 bin 722, sağlığına kavuşanların sayısı 5 bin 858 artışla 958 bin 257 oldu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 81,4'ü iyileşti.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7'de kalırken, yeni vakaların yüzde 25,6'sında semptom görülmedi.

Ülkede, 197 bin 307 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 308 artarak 292 bin 601'e, ölü sayısı 27 artarak 5 bin 230'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son bir günde 338 bin Kovid-19 testi yapıldığı ve toplam test sayısının 46 milyon binden fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 219 bin 714 kişinin gözetimde tutulduğu aktarıldı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Vaka sayılarındaki artışın düşmesiyle ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunlu olmuştu.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Moskova Belediyesi, şehirde 5 Ekim'de başlayacak bir haftalık ara tatilin vaka sayılarındaki artış nedeniyle iki haftaya çıkarılması yönünde karar almıştı.