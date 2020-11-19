Rusya'da mucize kurtuluş kamerada - Son Dakika

Rusya'da mucize kurtuluş kamerada
19.11.2020 17:35
? Rusya'da çimento mikseri kamyonun arka kısmındaki aparatı üst geçide çarptı.
? Rusya
'da çimento mikseri kamyonun arka kısmındaki aparatı üst geçide çarptı. İkiye bölünen üst geçit arkadan gelen araca düşerken, korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı.
Rusya'da mucizenin böylesi denen bir olay yaşandı. Başkent Moskova'da, seyir halinde trafikte ilerleyen çimento mikseri kamyonun arka kısmındaki aparat üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki bölünen üst geçit arkadan gelen aracın üzerine düştü. O anlar araç kamerasına an be an kaydedildi. Kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü çevredikilerin yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı.Rusya basını kazayı mucize kurtuluş olarak nitelendirdi.
- Rusya
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