Son dakika haber... Rusya'da polislerin kovaladığı sürücü ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son dakika haber... Rusya'da polislerin kovaladığı sürücü ortalığı birbirine kattı

15.01.2021 10:42
Son dakika haber... Rusya'da polislerin kovaladığı sürücü ortalığı birbirine kattı, System.String[]

Son dakika haberine göre Rusya'da trafik polislerinin kontrol etmek istediği aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayınca polisle birlikte uzun süren bir kovalamaca yaşandı.

Rusya'da trafik polislerinin kontrol etmek istediği aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayınca polisle birlikte uzun süren bir kovalamaca yaşandı.

Rusya'ya bağlı Yahudi Özerk Bölgesi'nde bulunan Birobican şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçları kontrol eden trafik polisleri bir aracı durdurmak istedi. Sürücü polislerin ikazına rağmen durmayıp gaza basınca şehirde uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Trafik polisleri araçlarıyla hız yapan aracı takibe başladı. Karlı yollarda manevralar yapan aracın sürücüsü teslim olmamakta diretti. Bu kez trafik polislerine başka ekipler de katılınca kovalamaca kaosa döndü. Polisler aracın sürücüsünü durdurabilmek için defalarca sürücünün önünü kesti.

KAPUTUN ÜZERİNE ÇIKAN POLİSE RAĞMEN GAZA BASTI

Son olarak 2 polis aracı sürücüyü bir sokakta sıkıştırdı. Direnmekte ısrar eden aracın sürücüsü gaza basmaya devam edince bir polis aracın kaputuna çıktı. Sürücü ise kaputun üzerindeki polisle birlikte aracı sürmeye devam etti. Polis kaputun üzerinden düştükten sonra polisin kıskacından kurtulan sürücü aracını başka bir köşede bırakıp kaçmaya çalıştı. Polisler ise ortalığı birbirine katan sürücüyü bu sırada yakalamayı başardı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücü karakola götürüldü.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Yahudi, Polis, Rusya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rusya'da polislerin kovaladığı sürücü ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar bugünden itibaren kullanılamayacak ABD Başkanı Trump'ın kendisini Beyaz Saray'daki odasına kapattığı ve kimseyle konuşmadığı iddia edildi Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Şeyma Subaşı, sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi Koronavirüs salgını nedeniyle devlet alacaklarını erteledi! İstihdamı korumak için destekler devam ediyor Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor
Sunucunun İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Sunucunun İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor         
10:18
Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı         
10:04
Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek         
09:50
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi         
09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti         
21:30
Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'na 2 milyonluk saat hediye etti Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'na 2 milyonluk saat hediye etti         
20:47
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi         
20:03
Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim?         
17:43
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 10:56:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Rusya'da polislerin kovaladığı sürücü ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei