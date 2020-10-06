Son dakika haber: Rusya'da salıncaktan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Son dakika haberine göre Rusya'da salıncağa çıkan 9 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybederek metrelerce ileriye uçtu.
Rusya'da salıncağa çıkan 9 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybederek metrelerce ileriye uçtu. Rus medyası, çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Olay, Rusya'nın Perm kentinde meydana geldi. Parkta salıncakta sallanan 9 yaşındaki bir çocuk, hızlanarak kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. Dengesini kaybeden çocuk, aniden metrelerce ileriye uçtu. Beton zemine düşen çocuğun ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Görüntülerde, çocuğun arkadaşlarının yerde yatan çocuğa koştukları görüldü.
Son Dakika Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis