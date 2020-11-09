Son dakika haber: Rusya'da son 24 saatte 21 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Rusya'da son 24 saatte 21 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

09.11.2020 11:23
Son dakika haber: Rusya'da son 24 saatte 21 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 21 bin 798 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 796 bini geçti.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 21 bin 798 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 796 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölü sayısı 256 artarak 30 bin 793'e, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 722 artışla 1 milyon 335 bin 141'e ulaştı.

Son 24 saatte 21 bin 798 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 796 bin 132'ye yükseldi.

Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 26,8'inde hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Moskova'da vaka sayısı 475 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 897 artarak 475 bin 166'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 72 artışla 7 bin 361'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 526 Kovid-19 testinin yapıldığını ve toplam test sayısının 65 milyon 200 binin üzerine çıktığını bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 20 bin 498 vaka tespit edilmiş, 4 Kasım'da 389 kişinin yaşamını yitirmesiyle "en yüksek günlük ölü sayısı" görülmüştü.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti. Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatlerinde eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Rusya'da son 24 saatte 21 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


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