Son dakika haber... Rusya'da son 24 saatte 29 bin 18 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 29 bin 18 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 992 bin 706'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 29 bin 18 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 992 bin 706'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 563 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 53 bin 659'a ulaştığını açıkladı.