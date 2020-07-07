Son dakika haber: Rusya'da son 24 saatte 6 bin 368 yeni koronavirüs vakası
Son dakika haberi... Rusya'da son 24 saatte 6 bin 368 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 368 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 694 bin 230'a ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 368 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 694 bin 230'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 198 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 10 bin 494'e ulaştığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:06 Kaynak: DHA
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