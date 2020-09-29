Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 232 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 232 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 167 bin 805'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 232 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 167 bin 805'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 160 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 20 bin 545'e ulaştığını açıkladı.