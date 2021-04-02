Son dakika haber... Rusya'da sosyal medya platformlarının yargılandığı dava başladı - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sulh Ceza Mahkemesi'nde çocukların izinsiz eylemlere katılması için yapılan çağrıları ve paylaşımları kaldırmadığı gerekçesiyle sosyal medya platformlarının yargılanmasına başlandı.

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny için düzenlenen protesto gösterileri sırasında sosyal medya üzerinde protestolar için yapılan çağrılara ilişkin Rusya tarafı daha önce sosyal medya platformlarını uyararak paylaşımların kaldırılmasını talep etmişti. Karara uymayan sosyal medya hesaplarına karşı harekete geçen Rusya, önce Twitter'ı yavaşlattı ardından tüm sosyal medya platformları için yasal işlem başlattı. Daha önce Rus anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a yönelik 2, TikTok'a yönelik 1 ve Facebok, Twitter ve Google'a yönelik 3'er protokol bulunduğu açıklandı.

Dava 4 Mayıs'a ertelendi

Sosyal medya platformlarının yargılandığı dava bugün Moskova'da başladı. Başkent Moskova'daki Sulh Mahkemesi'nde görülen duruşmada Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor) tarafından sosyal medya paylaşımları ve bu paylaşımların kaldırılmasına dair taraflar arasında yapılan yazışmalar mahkemeye sunuldu. Mahkeme heyeti, Google, Facebook ve Twitter'ın yargılandığı davayı 4 Mayıs tarihine ertelerken, Telegram ve Tiktok isimli sosyal medya platformlarının yargılanmasına önümüzdeki 6 Nisan tarihinde başlanacak. - MOSKOVA