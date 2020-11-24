Rusya İçişleri Bakanlığı ülkede terörle ilgili suçların 2020'de diğer yıllara kıyasla üçte bir oranında artış gösterdiğini duyurdu.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı istatistik bilgilerine göre 2020'nin ilk dokuz aylık bölümünde bin 990 terörle ilgili suç rapor edildi. Bakanlık, "Ocak ve Ekim 2020 arasında 1,990 terörle ilgili suç (yüzde 33,3 artış) ve 708 aşırılıkla ilgili suç (yüzde 39,9 artış) kaydedildi" ifadelerini kullandı. Bakanlık terör suçlarının diğer yıllara göre artışın nedeni hakkında bilgi vermedi.