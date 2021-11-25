Rusya'nın güneyindeki bir kömür madeninde yangın çıkması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, kurtarma çalışmalarının patlama riski nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

Rusya'nın güneyinde Kemerovo bölgesinde en az 285 işçinin bulunduğu Listvyazhnaya kömür madeninde yangın çıkması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlama riski nedeniyle kurtarma operasyonunun durdurulduğu kaydedildi. Kemerova Bölge Valisi Sergei Tsivilev, şuana kadar 239 kişinin çıkarıldığını, 46 kişinin ise hala madende olduğunu söyledi. Yaralanan madenciler hastaneye kaldırılırken, en az 4 işçinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise dumandan zehirlenenler olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi. - MOSKOVA