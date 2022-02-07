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Son dakika haber: Rusya'dan Belarus'ta bombardıman uçaklarıyla tatbikat - Son Dakika

Son dakika haber: Rusya'dan Belarus'ta bombardıman uçaklarıyla tatbikat

07.02.2022 13:36

Son dakika haberler: Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'ta 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı kapsamında bombardıman uçaklarının devriye uçuşu yaptığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'ta 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı kapsamında bombardıman uçaklarının devriye uçuşu yaptığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin iki Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı, Belarus'un hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 4 saat sürdü. Verilen tüm görevler eksiksiz olarak tamamlandı' denildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA 'BİRLİK DEVLETİ' ANLAŞMASI

Kasım 2021'in ilk günlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında başlayan Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatı, 20 Şubat'ta sona erecek.

Son dakika haber: Rusya'dan Belarus'ta bombardıman uçaklarıyla tatbikat
Son dakika haber: Rusya'dan Belarus'ta bombardıman uçaklarıyla tatbikat
Son dakika haber: Rusya'dan Belarus'ta bombardıman uçaklarıyla tatbikat

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Havacılık, Belarus, Rusya, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Rusya'dan Belarus'ta bombardıman uçaklarıyla tatbikat - Son Dakika


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