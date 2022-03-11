Rusya'dan Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentine saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Rusya'dan Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentine saldırı: 1 ölü

11.03.2022 10:35
Rusya'dan Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentine saldırı: 1 ölü

Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentlerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentlerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Dnipro'daki saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 16. güne girildi. Rus ordusu, Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Dnipro'ya, batısında yer alan İvano-Frankivsk ve kuzeybatısında yer alan Lutsk kentlerine saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Acil Servis Kurumundan yapılan açıklamaya göre Dnipro'ya üç hava saldırısı düzenlenirken, Novokodatsky bölgesinde 1 kişi hayatını kaybetti. Yerel saatle 06.10 sıralarında bir anaokulu, bir apartman ve iki katlı ayakkabı fabrikasının vurulduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri saldırının ardından çıkan yangınları söndürmek için olay yerine gelirken, görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

LUTSK'A GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRI KAMERADA

Ülkenin kuzeybatısındaki Lutsk kenti de Rus ordusu tarafından füzelerle hedef alındı. Saldırılarda bir havaalanı ve jet motoru fabrikası vurulurken, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ivano-Frankivsk Belediye Başkanı Ruslan Martsinkov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın şehri bombaladığını ifade ederek, "Düşman Frankivsk'i vurdu" dedi. Krykhivtsi, Chukalivka, Opryshivtsi, Gorodok semtlerinin sakinlerini evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran Belediye Başkanı Martsinkov, "Güvenliğiniz için evde kalın! Tehlike geçtiğinde size haber vereceğim" ifadelerini kullandı. Saldırı sonrası yükselen dumanlar amatör kameraya yansıdı.

Batıdaki şehirler daha önce Rusya tarafından hedef alınmazken, birçok Ukraynalı sivil güvenlik arayışıyla ülkenin batısına kaçmaya devam ediyor.

(İHA)

Rusya'dan Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentine saldırı: 1 ölü
Rusya'dan Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentine saldırı: 1 ölü
Rusya'dan Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentine saldırı: 1 ölü
Rusya'dan Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentine saldırı: 1 ölü
Rusya'dan Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentine saldırı: 1 ölü
Rusya'dan Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentine saldırı: 1 ölü
Rusya'dan Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentine saldırı: 1 ölü
Rusya'dan Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentine saldırı: 1 ölü

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Ukrayna, Saldırı, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rusya'dan Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentine saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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