Son dakika haber! Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı - Son Dakika

Putin, Kovid-19 aşısının ilk dozunu 23 Mart 'ta yaptırmıştı. Putin'in hangi Kovid-19 aşısı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci basına açık yapılmamıştı.

Toplantıya başlamadan önce Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildiren Putin, "Her şeyin iyi olacağına eminim." ifadesini kullandı.

Putin, çevrim içi olarak düzenlenen Rusya Coğrafya Topluluğu toplantısındaki konuşmada, ülkede aktif şekilde yapılan aşılama sayesinde salgının yakında gerileyeceği umudunu dile getirdi.

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