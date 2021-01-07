Son dakika haber... Rusya devreye girdi, terör örgütü YPG/PKK'nın Esed rejimine yönelik Kamışlı'daki kuşatması kalktı - Son Dakika

Son dakika haber... Rusya devreye girdi, terör örgütü YPG/PKK'nın Esed rejimine yönelik Kamışlı'daki kuşatması kalktı

07.01.2021 08:47
Son dakika haber... Rusya devreye girdi, terör örgütü YPG/PKK'nın Esed rejimine yönelik Kamışlı'daki kuşatması kalktı, System.String[]

Son dakika haber: Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın Beşşar Esed rejimine ait bir askeri bölgeye 3 gün boyunca uyguladığı kuşatma, Rusya'nın araya girmesiyle son buldu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK'nın Beşşar Esed rejimine ait bir askeri bölgeye 3 gün boyunca uyguladığı kuşatma, Rusya'nın araya girmesiyle son buldu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasında 3 Ocak'ta yeniden tırmanışa geçen gerilim, Rusya'nın araya girmesiyle bir kez daha yatıştı.

Rus komutanlarının, dün akşam saatlerinde, Kamışlı Havaalanında iki tarafın temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından alıkonanlar karşılıklı olarak serbest bırakılarken, YPG/PKK'nın Kamışlı ilçe merkezinde rejim güçlerine ait bir askeri bölgeye 3 gün boyunca uyguladığı kuşatma da sona erdi.

Gerilim nasıl başladı?

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi.

Terör örgütü bu baskılara 28 Aralık 2020'de Esed rejimi güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi. Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejimin güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı.

Rusya'nın aynı gün araya girmesi ve alıkonanların serbest bırakılmasıyla yatışan gerginlik, 3 Ocak'ta tekrar tırmandı.

Terör örgütünün Kamışlı merkezde biri rütbeli olmak üzere birkaç rejim unsurunu alıkoyması üzerine rejimin güvenlik güçleri de buna karşılık örgüt elemanlarından bazılarını alıkoydu.

İlçe merkezinde rejim güçlerinin kontrolünde bulunan ve "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölge, 4 Ocak'tan itibaren keskin nişancıların desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kuşatması altına girdi.

Gerilim, Rusya devreye girmesiyle tekrar son buldu.

Rusya ve rejim, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu beldeyi Esed rejimi güçlerine terk etmesi konusunda ısrar ediyor.

Haseke'deki durum

Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esed rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, "Güvenlik Karesi" bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde de rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir "Güvenlik Karesi" bölgesi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor.

Rusya, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rusya devreye girdi, terör örgütü YPG/PKK'nın Esed rejimine yönelik Kamışlı'daki kuşatması kalktı - Son Dakika


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