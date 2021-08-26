Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Afganistan'daki durumu görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanın, görüşmelerinde özellikle Afganistan'daki mevcut durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, "Moskova ve Tahran'ın benzer yaklaşımlara bağlılığı, Afgan siyasi güçler için barışçıl diyaloğu ve Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını savundukları" vurgulandı.

Ayrıca, Rus tarafının, İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile ilgili Viyana formatında müzakerelerin acilen yeniden başlatılması gerektiğine dikkat çektiği kaydedilirken, Suriye meselesi konusunda tarafların Astana formatında yakın koordinasyonu sürdürme niyetinin teyit edildiği paylaşıldı.