Son dakika haber... Rusya Donetsk'i vurdu: 9 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber... Rusya Donetsk'i vurdu: 9 ölü

03.05.2022 15:07
Son dakika haber... Rusya Donetsk'i vurdu: 9 ölü

Son dakika habere göre Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesini hedef aldığı saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesini hedef aldığı saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan beri devam ediyor. Sadece askeri noktaları değil, sivil alanları da hedef alan Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesini vurdu. Saldırı ile ilgili paylaşım yapan Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, "Rusya'nın, Donetsk bölgesini hedef almasının ardından en az 9 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın topraklarımızda gerçekleştirdiği savaş suçlarını incelikle kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün, Rus ordusu tarafından Odessa kentine düzenlenen füze saldırısında aralarında 15 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti. - DONETSK

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Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Rusya Donetsk'i vurdu: 9 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Rusya Donetsk'i vurdu: 9 ölü - Son Dakika
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