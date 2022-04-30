Son dakika haber | Rusya Donetsk'i vurdu: 9 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Rusya Donetsk'i vurdu: 9 yaralı

30.04.2022 23:44
Son dakika haber | Rusya Donetsk'i vurdu: 9 yaralı

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 9 sivil yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 9 sivil yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'da sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda, 4'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Donetsk bölgesi Valisi Pavlo Kyrylenko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Rus ordusunun bugün Donetsk'e düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 9 sivil yaralandı. Sivillerden 3'ü Dobropillia'da, 1'i Drobysheve'de, diğer 1 kişi Luhansk bölgesinde ve 3 kişi ise Mariupol kentinde yaralandı. Donetsk bölgesinde savaşın başından bu yana 286 hayatını kaybetti, 890 sivil yaralandı" ifadelerini kullandı. - DONETSK

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Donetsk, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Rusya Donetsk'i vurdu: 9 yaralı - Son Dakika


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