Ukrayna'da Antonov uçak fabrikası bombalandı - Son Dakika

- Ukrayna'da Antonov uçak fabrikası bombalandı

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Antonov uçak fabrikası Rusya tarafından bombalandı.

Rusya, 19 gündür saldırı gerçekleştirdiği Ukrayna'da askeri ve sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Başkent Kiev'in Svyatoshin metro istasyonunda bulunan ve ülkenin tek uçak fabrikası pozisyonunda olan Antonov, Rusya tarafından bombalandı. Kiev Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İşgalciler, Kiev'de bulunan çok katlı bir binayı ve Antonov'un fabrikasını hedef aldı. Bombalamanın yapıldığı yerde itfaiye ekipleri, sağlıkçılar ve diğer ekipler olaya müdahale ediyor" denildi.

Sivil yerleşim yerleri de vuruldu

Obolon'daki saldırı ile ilgili açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, "14 Mart sabah saatlerinde Kiev'in Obolon semtinde çıkan yangına ilişkin bir ihbar aldık. Yapılan incelemeler sonucunda binaya top mermisinin düştüğü ve yangının bu sebeple çıktığı anlaşıldı. Ekiplerimiz 9 araç 35 personel ile olaya müdahale etti. 500 metrekarelik alan zarar gördü. Göçük altından 15 kişi çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bölgede bulunan 63 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor" dedi.