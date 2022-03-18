Son dakika haber | Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı

18.03.2022 11:17
Son dakika haber | Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir yerleşim bölgesini vurması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir yerleşim bölgesini vurması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus hava kuvvetlerinin başkent Kiev'deki Podilskyi bölgesinde bir yerleşim alanına hava saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırı sonucu 5 katlı bir binaya füze isabet etti. Olay yerine gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri enkaz bölgesinde çalışma başlattı. Vurulan binanın 1 ve 3'üncü katlarında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Acil Durumlar Servisi açıklamasında, 12 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 98 kişinin tahliye edildiği ifade edilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi. - KİEV

Son dakika haber | Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber | Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber | Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı

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Saldırı, Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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