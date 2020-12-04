Son dakika haber... Rusya, korona virüs verilerini gizledikleri iddiasını yalanladı - Son Dakika

Son dakika haber... Rusya, korona virüs verilerini gizledikleri iddiasını yalanladı

04.12.2020 19:58
Son dakika haber... Rusya, korona virüs verilerini gizledikleri iddiasını yalanladı, System.String[]

Son dakika haber... Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü sayılarının gizlendiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü sayılarının gizlendiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, Batılı ülkelerin medyası Rusya'nın gerçek verileri açıklamadığını iddia etti. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklama yaparak Rusya'nın salgına yönelik ölü sayılarını gizlemediğini söyledi. Golikova, "Hem geçtiğimiz bahar mevsiminde hem de şimdiki dönemde bazı saygın medya kuruluşları Rusya'nın gerçek ölüm oranlarını gizlediğini ve rakamların güvenilmez olduğunu savunuyor. Gerçek verilerin aksine başka veriler sunularak gerçek veriler manipüle ediliyor. Bir kez daha belirtmek isterim ki hem Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) verileri hem de Korona Virüs ile Mücadele Merkezinin açıkladığı verilerin güvenilir olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Rusya Başbakan Yardımcısı, Koronavirüs, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Rusya, korona virüs verilerini gizledikleri iddiasını yalanladı - Son Dakika


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