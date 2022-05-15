Son dakika haber... Rusya'nın Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Rusya'nın Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi

15.05.2022 22:07

Gelen son dakika haberlerine göre Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına saldırılarını sürdürüyor. Rusya'ya karşı direnişine devam eden Ukraynalı askerlerin bulunduğu fabrikaya, Rus ordusu tarafından fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi.

Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün işgalciler Mariupol savunucularına karşı ilk kez yangın bombası veya fosfor bombası kullandılar (sonucu uzmanlara bırakacağız). İşgalciler, termit tabakalı 9M22C yangın bombası kullanıldığını iddia ediyor. Yanma sıcaklığı yaklaşık 2 bin-2 bin 500 santigrat derece. Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız" dedi.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edildi. Ukrayna daha önce Rusya'ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal'dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti.

İsrail, İsviçre, Türkiye ve Finlandiya gibi birçok ülke Azovstal'da bulunan askerlerin tahliyesi için Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine dahil oldu.

(İHA)

Son dakika haber... Rusya'nın Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi
Son dakika haber... Rusya'nın Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi
Son dakika haber... Rusya'nın Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi
Son dakika haber... Rusya'nın Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi

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Mariupol, Ukrayna, Saldırı, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rusya'nın Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika


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