Son dakika haber! Rusya'nın Mısır'a uçuş kararı turizmcileri şaşırttı - Son Dakika

Son dakika haber! Rusya'nın Mısır'a uçuş kararı turizmcileri şaşırttı

25.04.2021 12:10
Son dakika haber! Rusya'nın Mısır'a uçuş kararı turizmcileri şaşırttı, System.String[]

Son dakika haberleri: TURİZMCİ Recep Yavuz, vaka artışına dayandırarak Türkiye uçuşlarını 1 Haziran'a kadar kapattığını duyuran Rusya'nın, 5,5 aydır uçmadığı Mısır'a uçuşları başlatacağını açıklamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, "106 milyonluk ülkede sadece 500 bin kişi aşılanabilmiş.

TURİZMCİ Recep Yavuz, vaka artışına dayandırarak Türkiye uçuşlarını 1 Haziran'a kadar kapattığını duyuran Rusya'nın, 5,5 aydır uçmadığı Mısır'a uçuşları başlatacağını açıklamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, "106 milyonluk ülkede sadece 500 bin kişi aşılanabilmiş. Rusya 105 milyon kişinin aşılanmadığı Mısır'ı tehlikesiz görmüş olabilir mi?" dedi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, Rusya'nın 1 Haziran'a kadar Türkiye uçuşlarını kapatması nedeniyle, pandemi sürecinde bütün ümitlerini Rusya'ya bağlayan turizm sektörünün vurgun yemiş gibi olduğunu kaydetti. Kısıtlamanın hazirandan sonra da devam edebileceği görüşleri olduğuna dikkat çeken Yavuz, "Bu ani karar hepimizi şaşkınlığa çevirip, yapılmış planları alt üst ederken, kararın gerekçesinin sağlık mı yoksa siyasi mi olduğu hala meçhul" dedi.

MISIR'DA BAYRAM HAVASIBu kararın hemen ertesinde ise Rusya'nın 5,5 yıldır uçmadığı Mısır'a uçuşlarını başlatacağını açıkladığını hatırlatan Yavuz, "Başlangıçta Rusya'nın 12 şehrinden olmak üzere haftada 100 uçuş gibi bir planlama var. Bütün bunlar Rusların mayıs başındaki tatil dönemine denk gelince Mısır'da bayram havası esmeye başladı. Türkiye uçuş yasağını sağlıkla ilişkilendiren Rusya, Mısır'daki pandemi seyrini de mutlaka gözden geçirmiştir diye düşünüyorum. Ancak Mısır'ın sayıları çok iç rahatlatıcı değil. 106 milyonluk ülkede aşılanma süreci çok yavaş seyrediyor ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre bugün itibariyle Mısır henüz sadece 500 bin kişiyi aşılayabilmiş. Bu durumda Rusya 105 milyon kişinin aşılanmadığı Mısır'ı tehlikesiz görmüş olabilir mi?" diye konuştu.ŞAŞIRTAN TABLOMısır'da vaka ve ölüm sayılarının ise şaşırtıcı oranda düşük olduğunu belirten Yavuz, WHO verilerine göre tablo hazırladı. Toplam vakanın, yüksek nüfusa rağmen sadece 220 bin ve günlük ölümün 50 civarında olduğunu belirten Yavuz, "Eğer rakamlar güvenilir ise Mısır pandemi mucizesi yaşıyor. Rusya'nın 'Korona vakalarından dolayı Türkiye'yi iptal ettik' argümanını anlamaya çalışıyorum. Bu tablodan pek bu anlam çıkmıyor. Rusya, verileri şüpheli, aşılaması çok yavaş ve sağlık altyapısı sorunlu olan Mısır'ı, yıllardır milyonlarca vatandaşını gönderdiği Türkiye'den daha güvenli mi buluyor" dedi.'MISIR BUNU HER KRİZ DÖNEMİNDE YAPIYOR'2020 yılında bile 1,5 milyon Rus misafirin Antalya'ya geldiğini ve büyük sorun yaşanmadığını ifade eden Recep Yavuz, şöyle konuştu:

"Biz de o zaman rakamlar daha düşüktü, ancak ne testler bu kadar fazla, ne hesaplama sistemi bugünkü gibiydi. Bununla birlikte 7 aylık süre zarfında kayda değer riskli bir sonuç oluşmadığı için Ruslar daha geçen haftaya kadar da gelmeye devam etti. Almanya'nın 15 Ocak'tan beri 'yüksek riskli ülke' olarak açıkladığı Mısır, turizm hareketliliği için haftalardır çeşitli PR (halkla ilişkiler) çalışmaları yapıyor. Önce büyük bir törenle Firavun mumyalarını devlet töreni ile müzeye taşıdılar, sonra 2 bin 500 yıllık mezarı canlı yayınla açarak dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştılar. Mısır bunu her krizli dönemde yapıyor. Rusya gerçekten Türkiye'yi üzecek bu hamleyi hayata geçirecek mi, Mısır daha pandemi ile mücadelesini sürdürürken, ülkesine gelen turistlerin sağlığını koruyacak mı ?"


Son dakika haber! Rusya'nın Mısır'a uçuş kararı turizmcileri şaşırttı
Son dakika haber! Rusya'nın Mısır'a uçuş kararı turizmcileri şaşırttı

Recep Yavuz, Türkiye, Rusya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rusya'nın Mısır'a uçuş kararı turizmcileri şaşırttı - Son Dakika


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