Son dakika haber! Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 115 çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 115 çocuk öldü

21.03.2022 10:53
Son dakika haber! Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 115 çocuk öldü

Son dakika haberi... Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarında bugüne kadar 115 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarında bugüne kadar 115 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında can kaybı sayısı artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana 115 çocuğun hayatını kaybettiği, 148 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 530 eğitim kurumunun hedef alındığı bunlardan 72'sinin tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Rus saldırılarında ayrıca tıp merkezleri, sanat okulları, spor tesisleri ve kütüphaneler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik 40'tan fazla kurumun yıkıldığı veya hasar gördüğü kaydedildi. - KİEV

Son dakika haber! Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 115 çocuk öldü

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 115 çocuk öldü - Son Dakika


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