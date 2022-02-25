Son dakika haber | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi

25.02.2022 01:27
Son dakika haber | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi

Son dakika haberleri... ABD'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu Beyaz Saray önünde protesto etti.

ABD'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu Beyaz Saray önünde protesto etti.

Sosyal medya üzerinden organize olan ABD'de yaşayan Ukraynalılar öğle saatlerinde Beyaz Saray önünde toplanmaya başladı.

Göstericiler, attıkları sloganlar ve ellerindeki pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyona tepki gösterdi.

ABD'deki Ukraynalılar sabah saatlerinde de Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde protesto düzenlemişti.

YORUMLAR
500
Almanya'da Rusya karşıtı protesto Almanya'da Rusya karşıtı protesto İstanbul'da Rusya Başkonsolosluğu önünde Ukrayna için gösteri İstanbul'da Rusya Başkonsolosluğu önünde Ukrayna için gösteri

Beyaz Saray, Protesto, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 07:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement