ABD'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu Beyaz Saray önünde protesto etti.
Sosyal medya üzerinden organize olan ABD'de yaşayan Ukraynalılar öğle saatlerinde Beyaz Saray önünde toplanmaya başladı.
Göstericiler, attıkları sloganlar ve ellerindeki pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyona tepki gösterdi.
ABD'deki Ukraynalılar sabah saatlerinde de Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde protesto düzenlemişti.
Kaynak: AA
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