Son dakika haber! Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine Yunanistan'dan sert kınama - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi sert bir dille kınadı.

Milli Güvenlik Hükümet Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuşan Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, uluslararası toplumu sorumlulukları ile yüzleştirdiğini ifade etti.

Miçotakis, bu saldırı nedeniyle Avrupa'daki jeopolitik istikrardan uluslararası enerji dengesine kadar birçok şeyin tehditle karşı karşıya olduğunu savundu.

Yunanistan'ın, tüm ülkelerin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına saygı duyduğunu belirten Miçotakis, "Yunanistan, bu değerlere ters düşen revizyonist eylemleri net bir şekilde kınıyor, daha da çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan şiddeti kınıyor." ifadesini kullandı.

Miçotakis, Ukrayna'da yaşanan durumun enerji fiyatlarına da etki edebileceğine dikkati çekerek, Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.