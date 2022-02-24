Son dakika haber! Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine Yunanistan'dan sert kınama - Son Dakika
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Son dakika haber! Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine Yunanistan'dan sert kınama

24.02.2022 13:38
Son dakika haber! Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine Yunanistan'dan sert kınama

Son dakika haber... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi sert bir dille kınadı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi sert bir dille kınadı.

Milli Güvenlik Hükümet Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuşan Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, uluslararası toplumu sorumlulukları ile yüzleştirdiğini ifade etti.

Miçotakis, bu saldırı nedeniyle Avrupa'daki jeopolitik istikrardan uluslararası enerji dengesine kadar birçok şeyin tehditle karşı karşıya olduğunu savundu.

Yunanistan'ın, tüm ülkelerin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına saygı duyduğunu belirten Miçotakis, "Yunanistan, bu değerlere ters düşen revizyonist eylemleri net bir şekilde kınıyor, daha da çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan şiddeti kınıyor." ifadesini kullandı.

Miçotakis, Ukrayna'da yaşanan durumun enerji fiyatlarına da etki edebileceğine dikkati çekerek, Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

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Yunanistan, Ukrayna, Milli, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine Yunanistan'dan sert kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine Yunanistan'dan sert kınama - Son Dakika
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