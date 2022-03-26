Son dakika haberi | Rusya Savunma Bakanlığı: "61 Ukrayna askeri gönüllü teslim oldu" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Rusya Savunma Bakanlığı: "61 Ukrayna askeri gönüllü teslim oldu"

26.03.2022 17:43
Son dakika haberi | Rusya Savunma Bakanlığı: "61 Ukrayna askeri gönüllü teslim oldu"

Gelen son dakika haberlerine göre Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Nikolaevka bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait komuta merkezi kontrol altına alınırken, 61 Ukrayna askerinin Rus ordusuna teslim olduğu açıklandı.

Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Nikolaevka bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait komuta merkezi kontrol altına alınırken, 61 Ukrayna askerinin Rus ordusuna teslim olduğu açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Nikolaevka bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait bir komuta merkezini kontrol altına aldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna askerlerinin direnmediği ifade edilerek, çoğu kıdemli asker olmak üzere toplam 61 Ukrayna askerinin gönüllü olarak Rus ordusuna teslim olduğu aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukraynalı askerlerin gıda sıkıntısı nedeniyle teslim olduğunu açıklayarak, "Mühimmat ve yiyecek sıkıntısı nedeniyle askerler toplu halde silah bıraktı. Silahlarını bırakan tüm askerler muharebe sırasında tahliye edilerek ihtiyacı olanlara tıbbi yardım sağlandı ve tüm Ukrayna askerlerine yiyecek verildi" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde Ukrayna ordusuna ait komuta merkezinin daha önce saldırıya uğradığı ve birçok alanın hasar gördüğü kaydedildi. Ayrıca komuta merkezinin farklı noktalarında Ukrayna askerlerine ait çok sayıda boş kovan bulunurken, komuta merkezinin yakınındaki bir Ukrayna ordusuna ait tankın da imha edildiği öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rusya Savunma Bakanlığı: '61 Ukrayna askeri gönüllü teslim oldu' - Son Dakika


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