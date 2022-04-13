Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'de 1026 Ukrayna askeri teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'de 1026 Ukrayna askeri teslim oldu

13.04.2022 11:16
Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'de 1026 Ukrayna askeri teslim oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de 1026 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de 1026 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu ileri sürdü.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Mariupol şehrinde Ukrayna askerlerinin teslim olduğunu savunan Konaşenkov, "Mariupol'de İlyiç Metalurji tesisi alanında, Rus askeri birlikleri ve (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin başarılı eylemleri sonucunda 36. Deniz Tugayı'na bağlı 1026 Ukrayna askeri, gönüllü olarak silah bıraktı ve teslim oldu. Askerler arasında 162 subay ve 47 kadın asker de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, yaralı olan 151 Ukrayna askerine acil müdahalede bulunulduğunu ve tedavileri için Mariupol hastanesine gönderildiğini ileri sürdü.

Gece boyunca denizden ve havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Sadovoe ve Çudnov yerleşim birimleri yakınlarında Ukrayna ordusunun 2 büyük roket ve top deposunun yok edildiğini iddia eden Konaşenkov, Mirgorod askeri hava üssünde, 2'si Mi-24 ve 2'si Mi-8 olmak üzere, 4 askeri helikopterin vurulduğunu öne sürdü.

Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait 46 askeri nesneyi yok ettiğini ileri süren Konaşenkov, roket ve topçu birliklerinin teknik araçlar, komuta merkezi ve cephaneliklerden oluşan 693 hedefi vurduğunu iddia etti.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 103 helikopter, 244 hava savunma füze sistemi, 447 insansız hava aracı, 2 bin 169 tank ve zırhlı araç, 243 çok namlulu roketatar, 931 obüs ve havan topu, 2 bin 76 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'de 1026 Ukrayna askeri teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'de 1026 Ukrayna askeri teslim oldu - Son Dakika
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