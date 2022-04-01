Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait 52 askeri tesisi imha ettik" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait 52 askeri tesisi imha ettik"

01.04.2022 11:53

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait 52 askeri tesisi imha ettik" Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu gece yapılan askeri operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamasında, "Ukrayna'ya at 52 askeri tesisi imha ettik" dedi.

- Rusya Savunma Bakanlığı: " Ukrayna'ya ait 52 askeri tesisi imha ettik"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu gece yapılan askeri operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamasında, "Ukrayna'ya at 52 askeri tesisi imha ettik" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, her iki ülke tarafından operasyonlara ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki 40 Azov taburu askerinin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek, "Bir topçu bataryası, 2 piyade savaş aracı ve çeşitli amaçlarda kullanılan 4 araçla faaliyet gösteren 40 kadar Azov üyesi imha edildi. Hava tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ile Boguslavsky, Krestishche, Reznikov, Velyka Novoselka'daki beş mühimmat deposu dahil Ukrayna'ya ait 6 askeri tesis imha edildi. Rus Havacılık Kuvvetlerinin hava savunma sistemleri tarafından Lyubimovka köyü yakınlarında bir Ukrayna'ya ait Mi-8 helikopteri ve 8 insansız hava aracı vuruldu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya ait hedeflerin gece boyunca vurulmaya devam ettiğini duyuran Konaşenkov, "Rusya ordusu son 24 saatte Ukrayna'ya ait 52 askeri altyapı unsurunu vurdu. Bunlar arasında 3 komuta merkezi, 3 çoklu roketatar sistemi, Buk-M1 füze savunma sistemi, bir S-300 füze savunma sistemi radarı, 10 askeri teçhizat toplama alanı ve 16 müstahkem mevki yer alıyor. Toplamda özel askeri harekatın başlangıcından bu yana, 124 uçak ve 81 helikopter, 353 insansız hava aracı, bin 839 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, 202 çoklu roketatar, 773 topçu sistemler ve bin 711 özel askeri araç imha edildi" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 52 askeri tesisi imha ettik
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 52 askeri tesisi imha ettik
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 52 askeri tesisi imha ettik

YORUMLAR
500
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait S-300 bataryasının imha anını paylaştı Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait S-300 bataryasının imha anını paylaştı Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya'nın kayıplarını paylaştı: 17 bin 200 askeri personel öldürüldü Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya'nın kayıplarını paylaştı: 17 bin 200 askeri personel öldürüldü

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna'ya ait 52 askeri tesisi imha ettik' - Son Dakika


Son Dakika
13:09 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
12:48 Yolcu ile tartışan otobüs şoförün sözleri, duyanları gülme krizine soktu!
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 13:20:12. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait 52 askeri tesisi imha ettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement