Son dakika haber | Rusya: Topraklarımızdaki terör saldırısıyla sabotaja karşı Kiev'deki unsurlara saldıracağız - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Rusya: Topraklarımızdaki terör saldırısıyla sabotaja karşı Kiev'deki unsurlara saldıracağız

15.04.2022 14:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın, Rus topraklarında terör saldırısı veya sabotaj gerçekleştirmesine karşı başkent Kiev'deki unsurlara yönelik saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın, Rus topraklarında terör saldırısı veya sabotaj gerçekleştirmesine karşı başkent Kiev'deki unsurlara yönelik saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya ait helikopterlerin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesinde saldırı gerçekleştirdiğini anımsatan Konaşenkov, "Rusya'nın Bryansk bölgesinde bulunan Klimovo yerleşim birimindeki sivillere yönelik dün saldırı düzenleyen Ukrayna'nın Mi-8 savaş helikopteri, Çernigiv bölgesindeki Horodnya yerleşim biriminin etrafında S-400 hava savunma sistemiyle vuruldu." dedi.

Kiev'in yakınlarında bir askeri unsurun yüksek hassasiyetli "Kalibr" seyir füzeleriyle vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Saldırı sonucunda 'Vizar' otomobil fabrikasındaki uzun ve orta menzilli uçaksavar ve gemisavar füzelerinin üretimi ve onarımının yapıldığı bölümler imha edildi." diye konuştu.

Konaşenkov, "Kiev rejiminin, Rusya'nın topraklarında herhangi bir terör saldırısı veya sabotaj gerçekleştirmesine karşı Kiev'deki unsurlara yönelik füze saldırıları yoğunlaştırılacak." ifadesini kullandı.

"30 Polonyalı paralı savaşçı yok edildi"

Mariupol kentindeki bir çelik fabrikasının ele geçirildiğini belirten Konaşenkov, bu gece uçaklarla Ukrayna'ya ait 13 askeri unsurun imha edildiği bilgisini paylaştı.

Bunların arasında "Toçka-U" füze sistemlerinin de bulunduğuna dikkati çeken Konaşenkov, bugüne kadar toplam 132 uçak, 105 helikopter ve 245 hava savunma füze sisteminin yanı sıra 456 insansız hava aracı, 2 bin 213 tank ve zırhlı araç, 249 çok namlulu roketatar, 966 obüs ve havan topu ile 2 bin 110 özel askeri aracın yok edildiğini aktardı.

Konaşenkov, ayrıca Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İzyumsk yerleşim biriminde bulunan 30 Polonyalı paralı savaşçının da yok edildiğini ifade etti.

Son dakika haber | Rusya: Topraklarımızdaki terör saldırısıyla sabotaja karşı Kiev'deki unsurlara saldıracağız
Son dakika haber | Rusya: Topraklarımızdaki terör saldırısıyla sabotaja karşı Kiev'deki unsurlara saldıracağız
Son dakika haber | Rusya: Topraklarımızdaki terör saldırısıyla sabotaja karşı Kiev'deki unsurlara saldıracağız

YORUMLAR
500
Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak Ukrayna'nın Borodyanka kentindeki bina enkazlarından 7 ceset daha çıkarıldı Ukrayna'nın Borodyanka kentindeki bina enkazlarından 7 ceset daha çıkarıldı Son dakika haberleri! Ukrayna Güney Operasyon Komutanı Nazarov: 'Ruslar saldırı için yeniden hazırlanıyor' Son dakika haberleri! Ukrayna Güney Operasyon Komutanı Nazarov: 'Ruslar saldırı için yeniden hazırlanıyor'

Saldırı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Rusya: Topraklarımızdaki terör saldırısıyla sabotaja karşı Kiev'deki unsurlara saldıracağız - Son Dakika


Son Dakika
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:51 Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
14:31 Otobüs şoförü ile taksici birbirine girdi, arada kalan vatandaş bıçaklandı!
14:30 Giresunspor maçı Necip Uysal'ın sınavı olacak! Performansıyla formayı garantileyebilir
14:26 Diyarbakır Barosu Şeyh Said'in mezar yerinin açıklanması dava açtı: 97 yıldır gizleniyor
14:24 Bakanlık tereyağ ihracatına kısıtlama getirdi! Uygulamadan sadece KKTC, Azerbaycan ve Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti muaf
14:17 Hırsız, çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince kıskıvrak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:10:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Rusya: Topraklarımızdaki terör saldırısıyla sabotaja karşı Kiev'deki unsurlara saldıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement