Son dakika haber | Rusya, Ukrayna'da 1146 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Son dakika haber | Rusya, Ukrayna'da 1146 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

28.02.2022 22:22
Son dakika haber | Rusya, Ukrayna'da 1146 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

Son dakika gelişmesine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da 1146 askeri altyapı tesisini imha ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da 1146 askeri altyapı tesisini imha ettiğini bildirdi.

Konaşenkov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun gün içinde Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Kreminna kentine doğru ilerlediğini ve Zamojne yerleşim birimini ele geçirdiklerini belirten Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Operasyonun başlamasından bu yana 1146 askeri altyapı Rus askeri güçleri tarafından imha edildi. Bunların arasında 31 komuta ve iletişim merkezi, 81 'S-300', 'Buk M-1' ve 'Osa' hava savunma füze sistemi ve 75 radar istasyonu bulunuyor."

Ayrıca, Ukrayna'ya ait 6 askeri konvoyun yok edildiğini aktaran Konaşenkov, "311 tank ve çeşitli askeri teçhizat, 42 uçak ile helikopter, 51 çok namlulu roketatar, 141 topçu ve 263 özel askeri teçhizat imha edildi." dedi.

110 Ukrayna askerinin esir alındığını ifade eden Konaşenkov, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak bilinen Zaporojye Nükleer Santrali etrafındaki alanın Rus askerleri tarafından tamamıyla kontrol altında olduğunu ileri sürdü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Rusya, Ukrayna'da 1146 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı - Son Dakika


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