Son dakika haber: Rusya: Ukrayna'da paralı savaşçılar Batı'nın gönderdiği silahları kullanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Rusya: Ukrayna'da paralı savaşçılar Batı'nın gönderdiği silahları kullanıyor

03.03.2022 18:17
Son dakika haber: Rusya: Ukrayna'da paralı savaşçılar Batı'nın gönderdiği silahları kullanıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki paralı savaşçıların, Batı tarafından Kiev'e sağlanan silahları kullanarak saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki paralı savaşçıların, Batı tarafından Kiev'e sağlanan silahları kullanarak saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya Batılı ülkelerin paralı savaşçılarını muharebe bölgelerine sevkini artırdığını savundu.

Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıların, Rus ekipman ve malzeme tedarik konvoylarına sabotaj ve baskınlar düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, "Yabancı paralı savaşçılar tüm saldırıları, Batı tarafından Kiev rejimine sağlanan silahları kullanarak gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, İngiltere, Danimarka, Letonya, Polonya ve Hırvatistan'ın vatandaşlarının Ukrayna'daki çatışmalara katılmasına izin verdiğini dile getirdi.

Geçen hafta Hırvatistan'dan Ukranya'ya yaklaşık 200 paralı askerin Polonya üzerinden geldiğini ve güneydoğu Ukrayna'daki milliyetçi tabura katıldığını aktaran Konaşenkov, bugün Hırvatistan'ın askeri ataşesinin, bir Hırvat vatandaşının Donbas'ta Hırvat paralı askerlerinden oluşan müfreze oluşturduğu gerekçesiyle bakanlığa çağrıldığını söyledi.

YORUMLAR
500
Kiev'deki saldırı anı kamerada Kiev'deki saldırı anı kamerada Ukrayna'da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı Ukrayna'da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı

Saldırı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Rusya: Ukrayna'da paralı savaşçılar Batı'nın gönderdiği silahları kullanıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor
17:11 Standart altının kilogram fiyatı, 881 bin liraya yükseldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:22:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Rusya: Ukrayna'da paralı savaşçılar Batı'nın gönderdiği silahları kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement