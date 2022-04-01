Son dakika haber! Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli silahla 6 askeri yeri imha ettik - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli silahla 6 askeri yeri imha ettik

01.04.2022 12:49
Son dakika haber! Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli silahla 6 askeri yeri imha ettik

Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da yüksek hassasiyetli silahla cephane ve depoların aralarında bulunduğu 6 askeri noktayı imha ettiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da yüksek hassasiyetli silahla cephane ve depoların aralarında bulunduğu 6 askeri noktayı imha ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus birliklerinin, ayrılıkçı güçler ile Donbas'ta ilerleyişinin sürdüğünü aktaran Konaşenkov, "Havadan yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna ordusuna ait 5 roket, top ve mühimmat cephanesi ve bir yakıt malzemelerinin bulunduğu 6 askeri yer imha edildi. Bunlar, Boguslavsk, Krestişçe, Reznikov, Velikaya Novoselka yerleşim birimlerinde bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Rus hava kuvvetlerinin Lubimkovka yerleşim birimi civarında havada bir Mi-8 Ukrayna helikopterini ve Lisiçansk, Donetsk, Çernigiv, Korosun, Novomihailovskoe, Vahovka yerleşim birimlerinde 8 insansız hava aracını yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, hava taktik birliklerinin ise Ukrayna'nın 52 askeri nesnesini imha ettiğini söyledi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 124 uçak, 81 helikopter, 353 insansız hava aracı, 1839 tank ve zırhlı araç, 202 çok namlulu roketatar, 773 obüs ve havan topu, 1711 özel askeri araç imha edildi." dedi.

YORUMLAR
500
Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı Rus ordusundan temizlenen Irpin'de savaşın izleri görüntülendi Rus ordusundan temizlenen Irpin'de savaşın izleri görüntülendi

Ukrayna, Donbas, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli silahla 6 askeri yeri imha ettik - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Yolcu ile tartışan otobüs şoförün sözleri, duyanları gülme krizine soktu!
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:31 Ev değil resmen müze! Kaçakçılık ekipleri baskın yaptıkları evde değeri 60 milyonu bulan sikkeler buldu
12:28 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:57:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli silahla 6 askeri yeri imha ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement