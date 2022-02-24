Son dakika haber: Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Odessa'da patlama anı - Son Dakika
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Son dakika haber: Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Odessa'da patlama anı

24.02.2022 13:36

Son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odessa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haber: Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Odessa'da patlama anı
Son dakika haber: Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Odessa'da patlama anı
Son dakika haber: Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Odessa'da patlama anı

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Son dakika haber | Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeni bir patlama sesi duyuldu Son dakika haber | Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeni bir patlama sesi duyuldu Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev'de yeni bir patlama sesi duyuldu. Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev'de yeni bir patlama sesi duyuldu.

Ukrayna, Patlama, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Odessa'da patlama anı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Odessa'da patlama anı - Son Dakika
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