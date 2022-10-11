Son dakika haber... Rusya: "Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine bombardımana devam edildi" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Rusya: "Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine bombardımana devam edildi"

11.10.2022 16:38

Son dakika gündem haberine göre - Rusya: "Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine bombardımana devam edildi" Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya, Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine hava ve deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla yoğun bombardıman düzenlemeye devam etti.

- Rusya: " Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine bombardımana devam edildi"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya, Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine hava ve deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla yoğun bombardıman düzenlemeye devam etti. Bombardımanın amacına ulaşıldı" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov operasyonlar hakkında bilgi vererek, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine hava ve deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla yoğun bombardıman düzenlemeye devam etti. Bombardımanın amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu tarafından taarruzların devam edildiğini ancak bu taarruzların Rus ordusu tarafından püskürtüldüğünü belirten Konaşenkov, Harkov ve Luhansk bölgelerindeki yerleşim alanlarına ilerlemeye çalışan Ukrayna ordusuna büyük hasar verildiğini ve 40 Ukrayna askeri ve araçlarının imha edildiğini söyledi.

Donetsk ve Zaporijya bölgelerindeki Ukrayna taarruzlarına da karşılık verildiğini aktaran Konaşenkov, bu püskürtmelerde de 30'dan fazla Ukraynalı askerin imha edildiğini söyledi. Krasnıy Liman yönünde, Luhansk'taki Jerebets Nehri'ni aşmaya çalışan Ukrayna askerlerinin de Rus ordusu tarafından önceki mevzilerine gönderildiğinden bahseden Konaşenkov, çatışmalar sırasında 20'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü belirtti.

Açıklamasının sonunda ABD tarafından Ukrayna ordusuna gönderilen HIMARS roketatar sistemlerinin mermi deposunu da vurduklarını belirten Konaşenkov, " Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Predtechino yerleşim alanında Amerikan HIMARS çoklu roketatar sisteminin mühimmat deposu imha edildi. Dnipro bölgesindeki Maryanskoye köyü yakınlarında Rus Havacılık Kuvvetleri Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-24 helikopterini düşürdü. Rus ordusu tarafından geçtiğimiz 24 Şubat'tan itibaren başlatılan operasyonlarda Ukrayna'ya ait 318 uçak, 160 helikopter, 2 bin 195 insansız hava aracı, 379 uçaksavar füze sistemi, 5 bin 639 tank ve diğer zırhlı araçlar, 868 çoklu roketatar sistemi, 3 bin 465 havan topu ve 6 bin 483 özel askeri araç imha edildi" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | G7 Rusya'nın Ukrayna'ya son füze saldırılarını kınadı Son dakika haber | G7 Rusya'nın Ukrayna'ya son füze saldırılarını kınadı Zelenskiy, hava savunma sistemleri ile yeterli miktarda mühimmat talep etti Zelenskiy, hava savunma sistemleri ile yeterli miktarda mühimmat talep etti Zelenskiy: 'Rusya, Ukrayna'da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor' Zelenskiy: 'Rusya, Ukrayna'da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor'
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rusya: 'Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine bombardımana devam edildi' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:20:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Rusya: "Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine bombardımana devam edildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement