Son dakika haber: Rusya-Ukrayna savaşı İspanya'nın ayçiçeği yağı ve tahıl tedarikini zora soktu - Son Dakika
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Son dakika haber: Rusya-Ukrayna savaşı İspanya'nın ayçiçeği yağı ve tahıl tedarikini zora soktu

09.03.2022 13:41
Son dakika haber: Rusya-Ukrayna savaşı İspanya'nın ayçiçeği yağı ve tahıl tedarikini zora soktu

Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, İspanya'nın ayçiçeği yağı ve tahıl tedarikini olumsuz etkiledi ve stokların tükeneceği, fiyatların artacağı endişesine yol açtı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, İspanya'nın ayçiçeği yağı ve tahıl tedarikini olumsuz etkiledi ve stokların tükeneceği, fiyatların artacağı endişesine yol açtı.

İspanya'nın tükettiği ayçiçeği veya mısır yağının çoğunun Ukrayna'dan sağlanması, bölgedeki savaş henüz ikinci haftasını bitirmesine rağmen İspanya iç pazarını vurdu.

İspanya'daki bazı büyük süpermarket zincirleri ayçiçeği yağı kıtlığı yaşandığı gerekçesiyle elindeki stokları sınırlı sayıda satışa sunmaya başladı.

Bazı marketlerde ise müşterilere sadece 1 litrelik ayçiçeği yağı almaları konusunda uyarı yapılması dikkati çekti.

Ayçiçeği yağı gereksinimin yüzde 60'tan fazlasını Ukrayna'dan sağlayan İspanya, tahılda da yüzde 30 oranında bu ülkeye bağımlı bulunuyor.

Ürünlerinde ayçiçeği yağı kullanan konserve şirketleri ellerinde 3 haftalık stok kaldığını belirten açıklamalar yaptı.

Galisya bölgesindeki Orbe firmasının temsilcisi Juan Jose Vicente, İspanyol basınına verdiği demeçte,"1941'den beri faaliyet gösteriyoruz ve asla böyle bir durumla karşılaşmadık. Şoktayız." şeklinde konuştu.

"Ukrayna'dan şu anda ayçiçeği getirmek imkansız bir misyon." diyen şirket sahipleri, Arjantin, ABD gibi farklı pazarlara baktıklarını, ayrıca ayçiçeği yerine zeytin yağı veya diğer bitkisel yağların kullanılması alternatiflerinin de düşünüldüğünü kaydetti.

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas da hükümet olarak mevcut sorunun farkında olduklarını belirterek, "Bu olağanüstü duruma cevap verecek önlemler alacaklarını, dışa bağımlılığı azaltmak için tarım arazilerini de büyüteceklerini" söyledi.

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İspanya, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Rusya-Ukrayna savaşı İspanya'nın ayçiçeği yağı ve tahıl tedarikini zora soktu - Son Dakika


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