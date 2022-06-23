Son dakika haber! Rusya-Ukrayna savaşında ailesini kurtararak büyük takdir toplamıştı, davalık oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Rusya-Ukrayna savaşında ailesini kurtararak büyük takdir toplamıştı, davalık oldu

23.06.2022 14:31
Son dakika haber! Rusya-Ukrayna savaşında ailesini kurtararak büyük takdir toplamıştı, davalık oldu

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşında kızı ve eşinin Ukrayna'da mahsur kalması üzerine Kocaeli'den yola çıkarak ailesini kurtaran iş adamı Nail Baki, büyük takdir toplamıştı.

Rusya- Ukrayna savaşında kızı ve eşinin Ukrayna'da mahsur kalması üzerine Kocaeli'den yola çıkarak ailesini kurtaran iş adamı Nail Baki, büyük takdir toplamıştı. Şimdilerde eski eşinin bir aylık, bin 600 TL nafakasını ödeyemeyen ve mahkemelik olan Nail Baki, "İflas ettiğim için nafakayı ödemekte güçlük çekiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Nail Baki'nin 3 aya kadar tazyik hapsine karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve çocuğu için Kocaeli'den yola çıkan iş adamı Nail Baki, büyük takdir toplamıştı. Kızı ve eşiyle kavuşan Baki, hiç vakit kaybetmeden Türkiye'ye geri dönmüştü. Şimdilerde ise Nail Baki, eski eşine ödemeği nafaka sebebiyle davalık oldu.

"Ödeme güçlüğü çekiyorum"

Kocaeli Adliyesinde görülen duruşmada savunma yapan Nail Baki, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Pandemi süreci yaşanana kadar ödemelerimi düzenli olarak yapıyordum ancak iflas ettiğim için nafakayı ödemekte güçlük çekiyorum. Ekonomik durumum el verdiği ölçüde ödemelerimi yapacağım" dedi.

"3 ay tazyik hapsi"

Mahkeme heyeti, Nail Baki'nin bin 600 TL tutarında olan Mart ayı nafakasını ödememesi durumunda Kocaeli 2. İcra Mahkemesi'nce 3 ay tazyik hapis cezası almasına karar verildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Nail Baki, Kocaeli, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Rusya-Ukrayna savaşında ailesini kurtararak büyük takdir toplamıştı, davalık oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Rusya-Ukrayna savaşında ailesini kurtararak büyük takdir toplamıştı, davalık oldu - Son Dakika
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