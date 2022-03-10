Son dakika haber... Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı - Son Dakika
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Son dakika haber... Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

10.03.2022 11:30
Son dakika haber... Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

Son dakika haberlerine göre Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Antalya'daki Regnum Carya Otel'de gerçekleşen toplantı 11.25'te başladı.

ABD ile NATO'dan güvenlik garantileri alamadığını gerekçe gösteren Rusya, Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve "soykırım suçu işlediğini" iddia etmiş, ardından 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına kapsamlı askeri saldırılar başlatmıştı.

Devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 milyon vatandaşın komşu ülkelere göç ettiği Ukrayna'da sivillerin kaçışı sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması amacıyla taraflar Belarus'ta 3 tur müzakere yapmış ancak anlaşmazlıklar devam etmişti.

Son görüşmede sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı alınmıştı.

Türkiye, gerek savaşın öncesinde gerek saldırıların başlamasının ardından taraflar arasında diyalog yoluyla çözüme varılması için arabuluculuk önerilerinde bulunmuştu.

Bu girişimler kapsamında iki ülke, dışişleri bakanlarının Türkiye'nin arabuluculuğunda Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmesini kabul etmişti.

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Son dakika haberleri... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Son dakika haberleri... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı! Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı! Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

Antalya Diplomasi Forumu, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı - Son Dakika


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