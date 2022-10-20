Son dakika haber... Rusya: Ukrayna'ya askeri destek, NATO'yu bizimle çatışma durumuna yakınlaştırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya askeri desteğinin, NATO'yu Rusya ile doğrudan çatışma durumuna yakınlaştırdığını söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO'nun Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığına dikkati çeken Zaharova, "Son verilere göre Batı, Ukrayna'ya 42,3 milyar dolar değerinde askeri yardım yaptı. Bunun arasında 28,3 milyar dolar ABD'ye ait." dedi.

Zaharova, "NATO ülkeleri, birbirleriyle yarışıyormuşçasına Kiev rejimine silah ve mühimmat göndermeye, istihbarat bilgileri vermeye, Ukrayna askerlerini eğitmeye ve askeri operasyonlar konusunda rehberlik yapmaya devam ediyor. Bu, NATO'yu Rusya ile doğrudan çatışma durumuna yakınlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"NATO'nun Kiev yönetiminin suç ortağı" olduğunu belirten Zaharova, "ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri, Kiev yönetiminin himayesinde yürütülen terör eylemlerinin sponsorudur." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya Batı tarafından tedarik edilen silahların, Orta Doğu, Orta Afrika ve Güneydoğu Asya'daki terörist, aşırılıkçı ve suç örgütlerinin eline geçtiğini savunan Zaharova, söz konusu silahların karaborsadaki değerinin aylık 1 milyar dolardan fazla olduğunu kaydetti.

"AB, Ukrayna meselesinde taraf"

Avrupa Birliği'nin (AB) 17 Ekim'de Ukrayna'ya askeri yardım için misyon oluşturulmasını onayladığını anımsatan Zaharova, bu amaçla yaklaşık 107 milyon avro ayrıldığına dikkati çekti.

Zaharova, "Bu adım, Kiev yönetimine silahların tedarik edilmesiyle birlikte AB'yi Ukrayna meselesinde taraf yapıyor." dedi.

Portekiz'in de Ukrayna'ya helikopter göndermeyi planladığına işaret eden Zaharova, "Meslektaşlarımızı iyice düşünmeye ve Portekiz'i itibarsızlaştıracak, karşılıklı saygıya dayalı iş birliğini bozacak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Zaharova, NATO'nun "Steadfast Noon" nükleer caydırıcılık tatbikatını değerlendirerek, "Bu tür manevralar, Avrupa kıtasındaki mevcut durumunun istikrarına katkıda bulunmuyor. Bu bağlamda NATO'nun savunma amaçlı ittifak olduğu yöndeki açıklamaları boştur." diye konuştu.

İran'ın Rusya'ya İHA sevk ettiği iddiası

AA muhabirinin, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın, 'İran, Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) tedarik ediyorsa bu, BM 2231 kararının ihlali' yönündeki açıklamasını ne şekilde değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Zaharova, "Asıl ABD bu karara uymuyor. ABD, İran'a baskı kuruyor ve bunun için NATO ve AB ülkelerini seferber ediyor." yanıtını verdi.

ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmasından çekildiğini hatırlatan Zaharova, bu nedenle Amerikalıların kendi kendine yaptırım uygulaması gerektiğini dile getirdi.

Zaharova, İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiği yönündeki iddiaların "asılsız" olduğunu savundu.