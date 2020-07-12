Son dakika haber! Rüzgarda yere düşen yavru leylekler yuvalarına konuldu - Son Dakika

Son dakika haber! Rüzgarda yere düşen yavru leylekler yuvalarına konuldu

Son dakika güncel haberine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Ormankadı Mahallesinde yuvalarından uçmaya çalışırken rüzgardan dolayı dengelerini kaybederek yere düşen iki yavru leylek, Karacabey Doğa Derneğinin katkılarıyla itfaiye aracı yardımıyla yeniden yuvalarına konuldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Ormankadı Mahallesinde yuvalarından uçmaya çalışırken rüzgardan dolayı dengelerini kaybederek yere düşen iki yavru leylek, Karacabey Doğa Derneğinin katkılarıyla itfaiye aracı yardımıyla yeniden yuvalarına konuldu.


Mustafakemalpaşa'nın kırsal Ormankadı Mahallesindeki elektrik direği üzerinde bulunan bir leylek yuvasından uçmak için kanatlanan yavru, iki leylek rüzgarında etkisiyle yere düştüler. Mahalle halkı Karacabey Doğa Derneğini arayarak yardım talebinde bulundu, Doğa Derneği de Karacabey İtfaiye Amirliğini arayarak durumu kendilerine bildirdiler. Ormankadı Mahallesine gelen itfaiye aracı leylek yuvasının bulunduğu yere gelerek bir itfaiye görevlisiyle birlikte mahallenin muhtarı Mehmet Salih Kalınbacak birlikte yerdeki iki yavru leyleği ellerine alarak annelerinin bulunduğu yuvalarına bıraktılar. Yavrularına kavuşan anne leyleğin kanatlarını çırparak sevinç gösterisi yaptığı gözlenirken, Ormankadı Mahallesi Muhtarı Mehmet Salih Kalınbacak, Karacabey Doğa Derneğine teşekkür ederken, "Yavruların yere düşmesi ve bizim de bir şey yapamamamız bizi bayağı üzmüştü, ama sağ olsun Karacabey Doğa Derneği talebimize hemen cevap verdi ve gönderilen itfaiye ile yavru leylekleri yuvalarına kavuşturmuş olduk, ben kendilerine mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Mustafakemalpaşa, Karacabey, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rüzgarda yere düşen yavru leylekler yuvalarına konuldu - Son Dakika
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