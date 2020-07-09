Son dakika haber... Saadet Partili Karaduman'dan barolara ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Saadet Partili Karaduman'dan barolara ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi Açıklaması

Son dakika politika haberine göre Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Bana baronu söyle sana partini söyleyeyim gibi bir anlayışı yerleştirecek olan çoklu baro sistemini kabul etmiyoruz.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Bana baronu söyle sana partini söyleyeyim gibi bir anlayışı yerleştirecek olan çoklu baro sistemini kabul etmiyoruz." dedi.

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Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sakarya'daki patlamada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, alınmayan tedbirlerle ilgili gerekli adımların atılmasını istedi.

Karaduman, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'a başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yıl dönümü olduğuna işaret eden Karaduman, bu sistemin savunucularının iki yıl önce tozpembe tablo çizdiğini ancak sistemin her alanda tıkandığını ileri sürdü.

Ekonomik daralma ve krize karşı katma değer üretecek yeni girişimler ve üretime dönük adımların atılması gerektiğini belirten Karaduman, ancak çiftçilerin yaşadığı sulama problemlerinin dahi çözülemediğini söyledi.

Karaduman, Hasankeyf'in yeni durumunu da eleştirerek, "Bu manzarayı vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edebilmesi mümkün değildir. Bu görüntü, apaçık bir vahşet tablosudur." dedi.

"Her alanı kontrol altına almayı amaçlayan bir düzenleme"

TBMM Genel Kurulunda görüşülen barolara ilişkin kanun teklifine işaret eden Karaduman, "Bu, iktidarın Türkiye'de sivil ya da resmi fark etmeksizin her alanı kontrol altına almayı amaçlayan bir düzenlemedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çoklu meslek örgütü yapısının Türkiye'de kutuplaşmayı, kamplaşmayı derinleştireceğini ve yapısal yeni sorunları ortaya çıkaracağını savunan Karaduman, "Bana baronu söyle sana partini söyleyeyim gibi bir anlayışı yerleştirecek olan çoklu baro sistemini Saadet Partisi olarak kabul etmiyoruz. Baroları bölüp parçalayacak düzenlemeler değil, avukatların ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler üzerinde acilen çalışılmalı." ifadesini kullandı.

İşçilere, esnek çalışma adı altında sosyal güvencesiz ve kıdem tazminatsız bir çalışma ortamının dayatıldığını söyleyen Karaduman, "Kıdem tazminatını budamaya yönelik bu girişimleri kabul etmiyoruz." dedi.

Kıdem tazminatının işçinin kazanılmış hakkı olduğunu vurgulayan Karaduman, "Kıdem tazminatı, emekçinin maaşı gibi dokunulmaz ve tartışmaya kapalı olan bir husustur." diye konuştu.

Sosyal medya düzenlemesi tartışmalarına ilişkin Karaduman, "Sosyal medya, bütün vatandaşlarımızın fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir ortam olarak kalmalıdır." yorumunu yaptı.

Suça varan açıklamaların zaten suç kapsamında olduğunu dile getiren Karaduman, burada yeni bir düzenleme yerine yasaların gerektirdiği neyse onların yapılması gerektiğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:35 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Saadet Partili Karaduman'dan barolara ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

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