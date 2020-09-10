Son dakika haber! Saadet Partili Karaduman'dan "koronavirüs rakamları, gerçekleri yansıtmıyor" iddiası - Son Dakika

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, açıklanan koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının gerçekleri yansıtmadığını iddia ederek, "Gerçeğin üstü örtülürse pandeminin önü alınmayacaktır. Toplumun temizlik, mesafe ve maske kuralına uyma sorumluluğu olduğu gibi iktidarın da devlet ciddiyeti ve şeffaflıkla adım atma sorumluluğu var." dedi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki koronavirüs salgını çıktığı ilk günden beri Sağlık Bakanlığının olumlu adımlarına destek verdiklerini söyledi.

Salgının faturasını vatandaşın ödediğini savunan Karaduman, şöyle konuştu:

"Alınan önlemlerin vatandaşlar nezdinde itibarının olması için salgınla mücadelede şeffaflık ve ciddiyetin olması gerekir. Gelinen nokta, salgınla mücadelede devlet ciddiyeti ve şeffaflıktan uzaktır. Açıklanan rakamlara vatandaşlarca itibar edilmemesi, salgınla mücadelede büyük bir zaafiyet oluşturmaktıdır. Rakamlar gizlendiği için mücadele gerçeklere uygun bir şekilde yapılmıyor. Bu durumdan sağlık çalışanlarımız da ciddi şekilde etkilenmektedir."

Karaduman, kendilerine ulaşan vatandaşların, hastanelerde tedavi olamamaktan ve ambulans yetersizliğinden şikayetçi olduğunu, sağlık çalışanlarının da olumsuz koşullarda ve eksik envanterle çalışmak zorunda bırakıldığını öne sürdü.

Açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını savunan Karaduman, "Gerçeğin üstü örtülürse pandeminin önü alınmayacaktır. Toplumun temizlik, mesafe ve maske kuralına uyma sorumluluğu olduğu gibi iktidarın da devlet ciddiyeti ve şeffaflıkla adım atması gibi bir sorumluluğu var. Hükümet, salgın sürecinde bilim adamlarını değil, iş adamlarını dinlemiştir." dedi.

Karaduman, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'nin durumuna ilişkin bir soru üzerine, Çin'in Uygur Türklerine çocuk ve yaşlı demeden sistemli işkenceler yaptığını söyledi.

Türkiye'nin bu zulum karşısında onurlu bir duruş göstermesi gerektiğini belirten Karaduman, hükümetin bu zulmü görmek yerine feryatları susturmayı tercih ettiğini öne sürdü.

Türkiye'de yaşaşan Uygur Türkleri'nden bir gurubun İstanbul'dan Ankara'ya gelerek kamplarda tutulan akrabalarının akıbeti için bir etkinlik düzenlemek istediklerini belirten Karaduman, "Ancak bu grup, Ankara girişinde durdurularak etkinliği yapmaları engellendi. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değil. İktidarın küçük ortağı, devlet adına açıklama yaparak Doğu Türkistanlıların 'bölücü ve terörist' olduğunu söyledi. Hükümet, küçük ortağına haddini bildirmeli ve Doğu Türkistanların yanında olduğunu bildirmelidir." dedi.