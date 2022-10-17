Saat üretim imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika
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Saat üretim imalathanesinde korkutan yangın

17.10.2022 11:47

Saat üretim imalathanesinde korkutan yangın Başakşehir'deki sanayi sitesinde duvar saati imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Saat üretim imalathanesinde korkutan yangın

İSTANBUL - Başakşehir'deki sanayi sitesinde duvar saati imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İş yerinde çalışan vatandaşlar tahliye edilirken ekipler hızla büyüyen yangını söndürdü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Başakşehir İkiltelli Saraçlar Sanayi Sitesi'ndeki duvar saati imalathanesinin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duvar saati imalatı yapan iş yerinde, boya yapıldığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. İş yerinde çalışanlar vatandaşları İtfaiye ekipleri tahliye ederken, müdahale ettiği yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili konuşan Mustafa Salih Kabasakal, "Biz dumanları gördük, sonra itfaiyeye haber verdik. Kalanlar vardı, itfaiye aşağıya indirdi. Yaralı yok" dedi.

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Kaynak: İHA

Başakşehir, İtfaiye, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saat üretim imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika

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